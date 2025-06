Jô é detido em Guarulhos por pensão ao filho de mãe de Araçatuba

O ex-jogador Jô, que já atuou por grandes clubes como Corinthians e Atlético-MG, foi preso nesta quinta-feira, 12, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por não quitar pensão alimentícia do filho que teve com a influenciadora Maiára Quiderolly, natural de Araçatuba. A prisão foi confirmada pelo advogado do atleta, Guilherme Motai.

Segundo a defesa, o ex-atacante já tinha conhecimento da ordem judicial e a prisão ocorreu devido à inadimplência. O advogado alega que Jô atravessa problemas financeiros e que os valores estipulados pela Justiça estariam acima de sua condição atual.

Essa não é a primeira vez que o jogador enfrenta esse tipo de situação. Em maio de 2024, ele foi detido em Campinas em circunstância semelhante, quando se preparava para entrar em campo pelo Amazonas contra a Ponte Preta.