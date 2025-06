Deputado Itamar Borges recebe título de cidadão araçatubense

O deputado estadual Itamar Borges (MDB) será homenageado com o título de cidadão araçatubense na tarde desta sexta-feira, 13 de junho, em cerimônia marcada para a sala da Presidência da Câmara Municipal de Araçatuba. A honraria será entregue pelo vereador Luís Boatto (Solidariedade), autor da proposta aprovada pelo Legislativo em 2023.

À época da apresentação do projeto, Boatto ainda integrava o MDB, mesmo partido do parlamentar homenageado. Em 2024, com a abertura da janela partidária, o vereador migrou para o Solidariedade, legenda pela qual foi reeleito para um segundo mandato.

Trajetória política

Natural de Santa Fé do Sul (SP), Itamar Borges ingressou na vida pública aos 20 anos, tornando-se o vereador mais jovem da história do município. Poucos anos depois, aos 24, foi eleito prefeito da cidade, cargo que ocupou por três mandatos: 1993–1996 e de 2001 a 2008.