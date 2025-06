De volta à Copa Paulista após 20 anos, AEA pega Linense nesta 6ª

Esta sexta-feira, 13 de junho, marcará um momento simbólico para o futebol de Araçatuba. Às 20h, no Estádio Adhemar de Barros, a Associação Esportiva Araçatuba (AEA) fará sua aguardada estreia na Copa Paulista, enfrentando o tradicional Linense pela primeira rodada do torneio.

A partida não apenas abre a participação do clube no campeonato, mas sela o reencontro do Canarinho com o calendário estadual do segundo semestre — algo que não acontecia há mais de duas décadas.

A equipe araçatubense integra o Grupo 1, ao lado de adversários de peso: além do Linense, enfrentará o Monte Azul (atualmente na Série D do Brasileiro), o Grêmio Prudente e o Noroeste, este último representante da elite do Campeonato Paulista.

Projeto de reconstrução e ambição renovada