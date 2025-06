Trecho da rotatória da Baguaçu é interditado nesta quinta

A GS Inima Samar iniciou na manhã desta quinta-feira (12) uma intervenção emergencial em um trecho da rotatória entre a Avenida Baguaçu e a Avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba. A medida foi necessária para o reparo de um vazamento em uma adutora de água.

A interdição, que teve início por volta das 8h30, afeta parcialmente o tráfego nos sentidos Baguaçu–Centro e Waldir Felizola de Moraes–Pompeu de Toledo, com a meia pista fechada ao trânsito nesses trechos.

A expectativa da concessionária é de que o serviço seja concluído e a via totalmente liberada até as 18h de hoje, caso as condições operacionais permitam.