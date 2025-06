Cavalo solto causa acidente com motociclista em avenida

Na noite dessa quarta-feira, 11, um acidente mobilizou equipes de emergência e agentes da policia militar na avenida Affonso José Abdo, nas imediações do cruzamento com a avenida Isaura Macarini Albani, em Birigui. Um motociclista ficou ferido após colidir com um cavalo que circulava livremente pela via de trânsito rápido.

A ocorrência foi registrada pelos cabos Ilan e Aragão, que atenderam ao chamado via Copom. No local, fizeram contato com o condutor da motocicleta e a motorista de um Fiat Uno.

Segundo o relato da condutora do carro, ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido centro-bairro quando, subitamente, o motociclista colidiu com o animal, que atravessava a pista. A violência do impacto causou ferimentos na face do condutor da motocicleta, que foi socorrido pela ambulância municipal e encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal. A condutora do automóvel não sofreu lesões.