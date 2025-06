Lei garante exames oftalmológicos e óculos gratuitos a alunos

O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), sancionou a Lei nº 8.887/2025, que institui o Programa Mutirão Oftalmológico no município. A medida assegura exames oftalmológicos e o fornecimento gratuito de óculos a aproximadamente 16 mil estudantes da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública.

De autoria do vereador Fernando Fabris (PL), o projeto foi aprovado pela Câmara Municipal no último dia 26 de maio e sancionado na íntegra pelo Executivo. O objetivo do programa é identificar e corrigir problemas de visão que possam comprometer o desempenho escolar das crianças e adolescentes.

Segundo a legislação, as unidades escolares deverão realizar triagens visuais no início de cada ano letivo. Alunos com indícios de dificuldades visuais serão encaminhados para consultas oftalmológicas gratuitas, realizadas na rede pública de saúde ou em clínicas conveniadas. Aqueles que receberem diagnóstico de problemas de visão terão direito ao fornecimento gratuito de óculos corretivos.

Parcerias e conscientização