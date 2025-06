Homem cai em golpe e faz três transferências por Pix em Araçatuba

O criminoso alegou que compras suspeitas teriam sido realizadas com o cartão da vítima e, demonstrando falsa preocupação, orientou o trabalhador a acessar os aplicativos de dois bancos para verificar possíveis transações indevidas.

Acreditando estar lidando com um agente bancário legítimo, o homem seguiu as instruções e acabou realizando três transferências via Pix, nos valores de R$ 4.997,00, R$ 4.980,00 e R$ 4.980,00, totalizando um prejuízo de R$ 14.957,00.

O golpe só foi percebido quando a vítima notou inconsistência nos valores informados durante a ligação e procurou atendimento presencial na agência da Caixa Econômica Federal. No local, foi alertado de que havia sido vítima de um golpe e que as transações feitas tratavam-se de envios voluntários via Pix.

O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Araçatuba e está sob investigação. A Polícia Civil busca identificar o autor do golpe e apurar possibilidades de ressarcimento à vítima.