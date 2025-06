Ministério Público questiona venda de imóvel da FEA

A Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social de Araçatuba enviou ofícios à Câmara Municipal e à Prefeitura questionando a proposta de venda de um imóvel pertencente à FEA (Fundação Educacional Araçatuba). O projeto, de autoria do Executivo, está em tramitação no Legislativo e prevê a alienação de um prédio localizado na rua São Marcos, 349, no Jardim Sumaré.

No documento, assinado pelo promotor Luiz Antônio Andrade, o MP (Ministério Público) solicita esclarecimentos detalhados sobre o interesse público que justificaria a venda. O MP alerta que, sem uma motivação clara, a legalidade do processo pode ser comprometida.

A Promotoria fundamenta seu questionamento na Lei Municipal nº 1.306/67, que institui a inalienabilidade dos bens da FEA, vedando a venda ou transferência para a iniciativa privada. Exceções só são admitidas em casos específicos de sub-rogação judicial – ou seja, quando a alienação busca adquirir outro bem mais vantajoso para a Fundação – e mediante autorização do Judiciário e oitiva do MP.