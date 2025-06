Governo de SP libera R$ 25 milhões para a saúde na região

O Governo do Estado de São Paulo anunciou a liberação de R$ 25.387.536,00 em recursos extraordinários para fortalecer a saúde pública na região de Araçatuba. O montante será destinado a despesas de custeio, convênios e investimentos diretos na atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios.

Com esse novo aporte e os repasses do IGM Paulista, os investimentos às secretarias municipais de saúde já ultrapassam R$ 2 bilhões na atual gestão estadual. A região de Araçatuba faz parte de um conjunto de medidas que alcança todos os 645 municípios paulistas, com recursos totais superiores a R$ 930 milhões.

Distribuição regional

Os recursos serão transferidos diretamente aos Fundos Municipais de Saúde para garantir investimentos imediatos na rede básica, reforçando o atendimento à população. Confira os valores repassados para cada município da região (em R$):

Alto Alegre: 200.000

Andradina: 1.200.000

Araçatuba: 250.000

Auriflama: 400.000

Avanhandava: 350.000

Barbosa: 400.000

Bento de Abreu: 150.000

Bilac: 1.579.600

Birigui: 1.638.797

Braúna: 200.000

Brejo Alegre: 300.000

Buritama: 1.053.139

Castilho: 700.000

Clementina: 800.000

Coroados: 300.000

Gabriel Monteiro: 850.000

Glicério: 600.000

Guaraçaí: 650.000

Guararapes: 2.476.000

Guzolândia: 100.000

Ilha Solteira: 1.000.000

Itapura: 350.000

Lavínia: 600.000

Lourdes: 350.000

Luiziânia: 550.000

Mirandópolis: 800.000

Muritinga do Sul: 550.000

Nova Castilho: 100.000

Nova Independência: 100.000

Nova Luzitânia: 300.000

Penápolis: 1.100.000

Pereira Barreto: 1.380.000

Piacatu: 250.000

Rubiácea: 200.000

Santo Antônio do Aracanguá: 400.000

Santópolis do Aguapeí: 350.000

Sud Mennucci: 1.140.000

Suzanápolis: 650.000

Turiúba: 200.000

Valparaíso: 820.000

Saúde regional