Araçatuba: exoneração de secretária de Meio Ambiente é publicada

A secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Araçatuba, Luciane Bueno, foi exonerada do cargo a pedido próprio, conforme decreto publicado nesta terça-feira, 10, no Diário Oficial do Município. Trata-se da primeira baixa no primeiro escalão da gestão do prefeito Lucas Zanatta (PL), que ainda não se manifestou publicamente sobre a saída da secretária.

Luciane Bueno estava à frente da pasta desde o início do governo Zanatta e, em nota encaminhada à reportagem, atribuiu sua decisão a um “desgaste inevitável” causado pelas exigências do cargo, que impactaram sua vida pessoal e profissional — ela atua como empresária nas áreas ambiental e de alimentação. Apesar de deixar o posto, Luciane afirmou que mantém seu compromisso com a causa ambiental e apoio ao prefeito.

A exoneração ocorre em meio a críticas que Luciane vinha enfrentando de políticos e ambientalistas, especialmente relacionadas à supressão de árvores. Esse tema motivou até protestos durante sessão ordinária da Câmara de Vereadores, em 24 de março.