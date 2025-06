Mulher finge ser esposa de cliente e leva TV em loja de Araçatuba

Um homem de 46 anos foi surpreendido ao tentar retirar uma televisão que havia comprado em uma loja de departamentos em Araçatuba. Ao chegar ao local no sábado, 7, foi informado que o equipamento já havia sido levado por uma mulher que se apresentou como esposa dele.

De acordo com o boletim de ocorrência divulgado nessa segunda-feira, 9, a compra foi realizada na sexta-feira, 6. Na ocasião, o homem foi abordado por uma mulher que pediu ajuda para pagar duas peças de roupa de baixo valor. Ele atendeu ao pedido e efetuou o pagamento junto com a TV.

No dia seguinte, ao voltar para buscar o produto, foi informado por um funcionário que a televisão já havia sido entregue. O comprador contestou a política de retirada da loja, afirmando que o único contato que teve com a mulher foi durante a compra, quando a ajudou com as roupas.