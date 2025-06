Defesa Civil emite alerta para queda de temperaturas em Araçatuba

Regiões como Itapeva e Sorocaba devem registrar mínimas em torno de 8°C, enquanto cidades como Bauru devem ter valores próximos de 9°C. Para Araçatuba, Marília e São José do Rio Preto, a previsão indica mínimas em torno dos 11°C, exigindo atenção especialmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã.

O fenômeno é resultado da entrada de ventos frios vindos do sul do país, o que provocará um acentuado declínio térmico. A orientação é para que a população redobre os cuidados com idosos, crianças pequenas e pessoas em situação de rua. Além disso, o órgão recomenda evitar o uso de fontes de calor inadequadas em ambientes fechados, como fogueiras ou aquecedores improvisados, devido ao risco de incêndios e intoxicação.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um comunicado nessa segunda-feira, 9, alertando para a chegada de uma forte massa de ar frio que atingirá o estado entre os dias 11 e 14 de junho. A previsão é de temperaturas mínimas abaixo dos 10°C em diversas cidades do interior, o que pode aumentar os riscos para a população mais vulnerável. Em Araçatuba , a mínima deve ser de 11°C.

A Defesa Civil também destaca que os animais domésticos e de rua sentem o impacto do frio. Por isso, é recomendável abrigá-los ou protegê-los, sempre que possível, especialmente durante este período crítico.

Veja abaixo a previsão completa do tempo para Araçatuba e região nos próximos dias, com base nos dados do IPMET/Unesp de Bauru:

Entre terça-feira, 10, e segunda-feira, 16, Araçatuba enfrentará manhãs com temperaturas entre 11°C e 17°C e tardes com máximas que sobem gradativamente até 29°C. Apesar do frio no início do dia, o sol predomina em boa parte da semana, com ausência de chuvas e ventos moderados, o que reforça a necessidade de atenção com a amplitude térmica, especialmente para pessoas com problemas respiratórios.