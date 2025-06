Motorista fica gravemente ferido ao perder controle de veículo

Segundo imagens obtidas pela reportagem, o motorista trafegava pela rodovia Marechal Rondon e, ao acessar a via Anhanguera, perdeu o controle da direção. O veículo tombou e colidiu violentamente contra um poste, interrompendo parte do trânsito na região.

Um homem ficou gravemente ferido após perder o controle do carro que dirigia e bater em um poste de energia na via Anhanguera, vicinal da rodovia Marechal Rondon, em Araçatuba . O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (9) e, por pouco, não atingiu um pedestre que passava pelo local no momento da colisão.

Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Polícia Militar foram chamadas para controlar o fluxo de veículos e garantir a segurança na via. O local passa por perícia do Instituto de Criminalística para apurar as circunstâncias do acidente.