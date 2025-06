Comércio de Araçatuba terá horário estendido para Dia dos Namorad

O comércio de rua de Araçatuba funcionará em horário especial nesta quarta-feira, 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, uma das datas mais importantes para o varejo. Segundo especialistas, as vendas nesta época já rivalizam com o Dia das Mães, que é a segunda melhor temporada do comércio ao longo do ano.

A expectativa dos lojistas é de um aumento entre 4% e 7% nas vendas em relação ao mesmo período de 2024.

A aposta no horário ampliado, das 9h às 22h, visa a oferecer mais conveniência aos consumidores e impulsionar a movimentação nas lojas.