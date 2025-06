Motorista bate em poste na Waldir Felizola e causa danos

Na noite de sábado, 7, um acidente de trânsito provocou a interdição parcial da avenida Waldir Felizola de Moraes, em Araçatuba. Um carro modelo Santana, de cor prata, colidiu contra um poste de iluminação instalado no canteiro central da via, nas proximidades do número 1 555, por volta das 18h30.

O motorista foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes da chegada da Guarda Civil Municipal (GCM). O Corpo de Bombeiros também atuou inicialmente no local.

Após a retirada da vítima, os agentes da GCM permaneceram no ponto do acidente para sinalizar a área e garantir a segurança do tráfego. O trecho foi isolado com fita de contenção, a fim de proteger motoristas e pedestres, já que houve comprometimento da estrutura do poste.