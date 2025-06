Secretária de Meio Ambiente de Araçatuba pede exoneração do cargo

A secretária municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Araçatuba, Luciane Bueno, solicitou seu desligamento da função na última sexta-feira, 6. A decisão foi justificada com base em motivos pessoais e profissionais. Luciane assumiu a pasta no início da gestão do prefeito Lucas Zanatta (PL), que iniciou seu mandato em janeiro deste ano.

De acordo com informações oficiais, Luciane é empresária com atuação nas áreas ambiental e de alimentação. Apesar da justificativa apresentada, sua condução à frente da secretaria vinha enfrentando críticas por parte de representantes políticos e defensores do meio ambiente.

Na última semana, a realização de podas de árvores em alguns locais da cidade gerou debates nas redes sociais inclusive com críticas em uma sessão da Câmara dos Vereadores em março, o que pode ter contribuído, ainda que indiretamente, para sua decisão de se afastar do cargo.