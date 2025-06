Trânsito na área central de Araçatuba terá mudanças nesta segunda

A partir da próxima segunda-feira, 9, a região central de Araçatuba passará por alterações no trânsito, com mudanças nos sentidos de circulação em ruas próximas à rua Aguapeí. As modificações fazem parte de um novo sistema viário implantado para reorganizar o fluxo de veículos no local.

O principal ajuste será na rua Aguapeí, que passará a ter sentido único no trecho entre a rua Anhanguera e a rotatória da rua José Caetano Ruas, no sentido bairro-centro. A avenida Carlos Pereira da Silva, paralela à Aguapeí, continuará no sentido oposto (centro-bairro), formando um binário de tráfego.

Outras mudanças incluem a rua Guatemala, que também passará a ter sentido único entre a rua Aguapeí e a rua Tibiriçá, e a rua Pinheiros, que manterá circulação nos dois sentidos no trecho entre a Aguapeí e a rua Benjamin Constant.