Entidades assistenciais de Araçatuba recebem R$ 1,2 milhão; veja

Na tarde desta sexta-feira (06), nove entidades assistenciais de Araçatuba receberam um total de R$ 1,2 milhão em recursos públicos. Os valores são oriundos de emendas impositivas apresentadas por vereadores da legislatura anterior e foram formalizados em cerimônia realizada no auditório do Paço Municipal.

Os repasses beneficiaram instituições que atuam em diversas frentes sociais no município, como atendimento a idosos, apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, assistência a pacientes com câncer e acolhimento infantil. As entidades já haviam recebido os valores diretamente em conta antes da solenidade.

A Associação de Catadores de Papel (Acrepom) foi a que recebeu o maior valor: R$ 321.676,11. Também foram contempladas a Casa Bom Samaritano (R$ 175.280), União Espírita Paz e Caridade – Abrigo Ismael (R$ 209.066,89), AACC (R$ 125.677,51), Asilo São Vicente de Paulo (R$ 109.180,50), Lar da Velhice (R$ 175.000), Lar Espírita Caminho de Nazaré (R$ 50.280), Arca (R$ 25.268,30) e Instituto para Cegos Santa Luzia (R$ 25.280).