Idosa de 81 anos cai em golpe e perde R$ 3,5 mil em Araçatuba

Uma senhora de 81 anos foi vítima de um golpe financeiro aplicado por meio de um grupo em redes sociais conhecido como "Clube da visão". A ocorrência foi registrada na delegacia de Araçatuba no dia 6, sexta-feira, por familiares da vítima, após perceberem que ela havia sofrido um prejuízo de R$ 3.500. Porém o caso ocorreu na segunda-feira (02).

De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa participava de um grupo virtual administrado por uma pessoa que se apresentava como oftalmologista. A suposta profissional oferecia técnicas e exercícios visuais para melhorar a saúde ocular. Convencida da proposta, a vítima realizou duas transferências iniciais, de R$ 1.200 e R$ 497,09 acreditando estar adquirindo um tratamento.

Após os familiares questionarem a veracidade do grupo, a idosa tentou reaver o valor. Foi então que um número desconhecido entrou em contato, alegando representar a tal profissional e solicitou dados pessoais para realizar o reembolso. Ao fornecer as informações bancárias, os criminosos conseguiram acessar a conta da vítima e realizaram mais duas transações: uma transferência de R$ 2.500 e o pagamento de um boleto no valor de R$ 1.000.