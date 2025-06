Frente fria deve derrubar temperaturas em Araçatuba e região

A segunda frente fria do ano deve chegar a Araçatuba e região na próxima terça-feira, 10, trazendo queda acentuada nas temperaturas, que podem atingir os 12ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (InMet). O Climatempo prevê ainda possibilidade de chuvas passageiras ao longo da semana.

Essa frente fria, impulsionada pela entrada de uma nova massa de ar polar no continente, vai influenciar diversas regiões do país, incluindo Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte. Diferente da primeira frente fria registrada no final de maio — quando Araçatuba chegou a marcar 5,4ºC, a menor temperatura do ano —, esta nova onda de frio não será tão intensa.

A queda nos termômetros começa na segunda-feira, 9, com mínima de 17ºC e máxima de 24ºC. A chance de chuva neste dia chega a 77%. Já na terça-feira, 10, a previsão é de mínima de 13ºC e máxima de 24ºC, confirmando a chegada do frio. Na quarta e quinta-feira, dias 11 e 12, as mínimas devem ficar em torno dos 12ºC, com máximas de 25ºC.