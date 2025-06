Júri muda crime e agressor de idosa é solto em Araçatuba

O crime ocorreu em maio de 2021, quando, motivado por vingança após uma tentativa frustrada de furto, Roberto Carlos desferiu golpes de tesoura contra a vítima, causando-lhe graves ferimentos na cabeça e no rosto. A idosa precisou ser hospitalizada.

No Tribunal de Justiça de Araçatuba, o julgamento de Roberto Carlos da Silva Nunes, acusado de tentativa de homicídio contra sua vizinha, de 71 anos, terminou com um veredito que surpreendeu ao reclassificar o crime.

O histórico de maus antecedentes do réu e as circunstâncias violentas do crime foram consideradas como agravantes. Apesar disso, como ele já havia cumprido período superior à pena em prisão preventiva, foi determinada sua liberdade imediata.

A sentença reconhece ainda o caráter violento do delito e a vulnerabilidade da vítima, que não teve condições de se defender. O promotor de Justiça, Dr. Adelmo Pinho, informou que não irá recorrer da decisão.