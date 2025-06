Prefeito recua e suspende decreto de honorários de procuradores

O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), revogou nesta sexta-feira, 6, o Decreto nº 23.892/2025, que estabelecia um acréscimo de 10% nos encargos legais de dívidas ativas de até R$ 10 mil, valor que seria destinado como honorários aos procuradores municipais.

A decisão ocorreu após articulações com a presidência da Câmara Municipal, liderada pela vereadora Edna Flor (Podemos), que atuou como ponte entre o Legislativo e o Executivo para rever a medida. A revogação foi oficializada por meio do Diário Oficial do Município.

“Sou a favor do diálogo e acredito que, sempre que houver espaço para melhorias, devemos aproveitá-lo”, declarou o prefeito, sinalizando abertura para uma discussão mais ampla e participativa sobre o tema.