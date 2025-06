Câmara vota moção sobre confisco e cria prêmio cultural caipira

A Câmara Municipal de Araçatuba realiza nesta segunda-feira (9), às 19h, sua 19ª Sessão Ordinária com pautas de grande relevância social e cultural. Um dos destaques será a Moção de Apoio ao fim do confisco previdenciário dos servidores públicos aposentados e pensionistas, apresentada pela vereadora Edna Flor. A proposta manifesta apoio à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6.255, atualmente em análise no Supremo Tribunal Federal (STF), que questiona a legalidade da cobrança previdenciária sobre proventos abaixo do teto do INSS.

A moção reforça a defesa da dignidade de profissionais que contribuíram durante décadas com o serviço público e hoje enfrentam reduções salariais que impactam diretamente sua qualidade de vida.

Outro item que promete movimentar o plenário é o Projeto de Resolução n.º 29/2025, de autoria do vereador Ícaro Morales, que propõe a criação da Seção IV na Resolução n.º 1.926/2014 e a instituição do Prêmio Tião Maia. A honraria será concedida anualmente a estudantes da rede pública e privada, além de escolas de dança, que se destacarem em atividades ligadas à arte e à cultura caipira do município.