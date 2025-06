Buritama inicia transporte urbano gratuito com duas rotas

Buritama passa a contar, a partir da próxima segunda-feira, 9, com um sistema gratuito de transporte coletivo urbano. A medida visa facilitar o deslocamento da população em áreas mais afastadas do centro, oferecendo dois roteiros com horários estratégicos.

A primeira linha começa a circular às 7h, com partida do Almoxarifado Municipal. O percurso contempla diversos bairros e pontos de referência, como Itaparica, Florais, San Diego, Cidade Nova, Riviera, Castelinho, entre outros, com retorno previsto para a região central.

Já a segunda linha tem início às 15h30, saindo da região das Casinhas (Caixa d’água) e atendendo localidades como Pé Vermelho, Guilherme Guerbas, Vale do Sol, Marbela e Orla Um. O trajeto também inclui trechos da zona rural, passando pelas estradas de Turiúba e Lourdes.