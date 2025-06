Penápolis realiza Festa Julina com atrações e apoio a entidades

A tradicional Festa Julina Popular de Penápolis já tem data confirmada para 2025. O evento será realizado de 11 a 13 de julho, na Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, com entrada gratuita. A programação inclui apresentações musicais e culturais, além de uma praça de alimentação beneficente.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, responsável pela organização, a festa deste ano terá shows de artistas locais e regionais, com repertório voltado ao forró, sertanejo e música caipira. Também estão previstas apresentações de grupos de dança e teatro.

A edição deste ano contará com 14 entidades assistenciais envolvidas na venda de alimentos e bebidas típicas. A renda arrecadada será destinada ao custeio de projetos sociais mantidos por essas organizações ao longo do ano. Participam instituições como Apap, Adefipe, Casa do Aprendiz (SOS), Lions Clube, Rotary, entre outras.