Tribunal de Contas do Estado reduz multa ambiental a Coroados

Mesmo após prorrogações e notificações, a recuperação ambiental permaneceu pendente por anos. Em 2023, o replantio foi finalmente finalizado com os tratos culturais, constando atualmente a área com 80% consolidada, com previsão de conclusão total em aproximadamente 10 meses.

Ao reconhecer os avanços recentes, o Tribunal determinou a redução da multa para evitar efeito confiscatório, mas manteve a responsabilidade do município pela reparação dos danos ambientais.

O prefeito Chéco (PDT) comentou a decisão, ressaltando que, independentemente de quando ou sob qual gestão o problema surgiu, o que importa é resolver a questão e garantir benefícios para a população.

“Estamos acompanhando tecnicamente todo o processo, cuidando do trato e da manutenção das mudas para consolidar definitivamente a área e assegurar que este passivo ambiental seja superado. Não importa se o problema foi criado no passado, o compromisso agora é com a solução e com a população coroadense”, afirmou.