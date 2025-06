Estudante acusado de atropelar e matar jovemserá julgado pelo TJ

O caso ocorreu na manhã de 29 de janeiro de 2023, quando Estefany Ferreira Medina foi atingida por um veículo em uma estrada que dá acesso a um conjunto de chácaras, entre Cedral e São José do Rio Preto (SP). O motorista, João Pedro Silva Alves, de 24 anos, foi localizado horas depois do atropelamento, dormindo em sua residência.

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) determinou que o estudante envolvido no atropelamento fatal de uma jovem de 20 anos, ocorrido na saída de uma festa em Cedral , aproximadamente 90 km de Araçatuba , há pouco mais de dois anos, seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A decisão foi proferida pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, atendendo ao recurso apresentado pelo Ministério Público (MP).

No entanto, o Ministério Público contestou essa decisão e, por meio da Procuradoria Geral de Justiça, recorreu ao STJ. O ministro relator do caso entendeu que cabe ao Tribunal do Júri avaliar se o réu assumiu ou não o risco de provocar a morte. A defesa ainda poderá recorrer da decisão.

Inicialmente, o estudante foi denunciado por homicídio doloso duplamente qualificado, omissão de socorro e condução de veículo sob efeito de álcool. Segundo a investigação, João Pedro havia ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir em alta velocidade pela via onde Estefany estava sentada fora da faixa de rolamento. A jovem sofreu politraumatismo e morreu no local após ter o corpo arrastado pelo carro.

Além do processo criminal, João Pedro e seu pai foram condenados, em outubro de 2024, a pagar R$ 300 mil de indenização por danos morais aos pais da vítima. A família havia pleiteado uma reparação de quase R$ 1 milhão, em razão da dor e do sofrimento causados pela tragédia.