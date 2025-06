Birigui promove Arraiá Solidário com atrações e comidas típicas

Além da gastronomia, o público poderá participar de brincadeiras típicas como pescaria e boca do palhaço, concorrendo a brindes. Cada ficha para os jogos custará R$ 5.

O evento contará com a participação das seguintes entidades: Instituto do Cadeirante, Instituto AmarElo, Abrigo Vó Teresa, Grupo Girassóis, Apac, Recanto do Vovô, Rotaract Club de Birigui e o próprio Fundo Social de Solidariedade.

O festejo ocorrerá no Centro de Convenções, na avenida Youssef Ismail Mansour, nº 1.038, no bairro Alto do Silvares, próximo ao Poupatempo.