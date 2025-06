Daep obtém R$ 1 milhão para emissário de esgoto Maria Chica

A Autarquia Municipal de Saneamento Ambiental de Penápolis (Daep) garantiu a aprovação de um recurso expressivo de R$ 1.127.000,, viabilizado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Governo de São Paulo.

A proposta foi aprovada durante a assembleia do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, realizada no dia 26 de maio, na cidade de Birigui. O montante será destinado ao projeto de “Substituição parcial da tubulação do emissário Maria Chica”, apresentado pelo Daep. O valor total da obra é de R$ 1.321.540,43, sendo que R$ 1.127.000,00 virão do Fehidro, enquanto R$ 194.540,43 constituem a contrapartida do município.

O projeto contempla a substituição de 1.114 metros da tubulação atual do emissário, trocando o sistema antigo por tubos de PVC de 400 mm de diâmetro, que oferecem maior resistência e durabilidade. Além disso, serão construídos novos poços de visita para facilitar a manutenção e monitoramento do sistema.