Polícia Federal de Araçatuba incinera quase 1 tonelada de drogas

Na manhã desta quarta-feira 4, a Polícia Federal de Araçatuba realizou a incineração de cerca de uma tonelada de entorpecentes apreendidos em operações de combate ao tráfico de drogas na região. A queima das substâncias ocorreu na caldeira da usina Alcoazul, com a supervisão da Vigilância Sanitária e do Ministério Público, em conformidade com os protocolos legais e de segurança.

Ao todo, foram destruídos aproximadamente 955 quilos de maconha e 4 quilos de cocaína, resultantes de investigações e apreensões realizadas pela Delegacia da Polícia Federal de Araçatuba, em cooperação com outras forças de segurança.

A incineração reafirma o compromisso da Polícia Federal com o enfrentamento ao tráfico de drogas, garantindo a destinação final e segura das substâncias ilícitas, de modo a impedir seu retorno ao mercado criminoso e fortalecer a proteção à comunidade local.