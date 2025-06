Araçatuba e Birigui se destacam na geração de empregos formais

A região de Araçatuba segue em ritmo acelerado na geração de empregos com carteira assinada, conforme dados divulgados pela Fundação Seade com base no Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Em abril, Birigui conquistou um saldo positivo de 552 novas vagas, ficando entre as 25 cidades que mais contrataram no estado, enquanto Araçatuba criou 421 postos de trabalho, garantindo sua posição entre os 35 maiores saldos de São Paulo.

No acumulado dos quatro primeiros meses de 2025, Birigui manteve sua força e registrou 2.156 novos empregos, aparecendo entre os 20 principais polos geradores de vagas no estado. Araçatuba também teve um desempenho expressivo, com 1.208 contratações formais, reforçando a importância econômica da cidade na região.

Já no período de 12 meses, entre maio de 2024 e abril de 2025, Araçatuba atingiu a marca de 1.931 empregos criados, enquanto Birigui fechou com 1.458 novas vagas, consolidando-se como um dos polos industriais e comerciais mais relevantes do interior paulista.