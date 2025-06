Caminhão tomba em acesso à SP-463 em Araçatuba e interdita faixa

Na madrugada desta terça-feira, 3, um caminhão tombou na alça de acesso entre a rodovia Marechal Rondon (SP-300) e a Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor sofreu apenas ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico. Até o momento, não há detalhes atualizados sobre seu estado de saúde.

A equipe de reportagem esteve no local por volta das 8h e constatou que trabalhadores da concessionária Via Rondon realizavam os procedimentos necessários para destombar o veículo, utilizando um guincho especializado. Por conta da ocorrência, uma das faixas da Elyeser, no sentido norte, em direção a Santo Antônio do Aracanguá, precisou ser interditada.

Parte da carga transportada, composta por celulose, ficou espalhada na via. A previsão, segundo informações obtidas no local, era de que as operações para a retirada do caminhão e limpeza da pista se estendessem durante toda a manhã.