Vereadores cobram explicações sobre imóveis públicos abandonados 

Na sessão ordinária realizada nessa segunda-feira, 2, os vereadores de Araçatuba aprovaram 11 requerimentos oficiais, encaminhados ao prefeito Lucas Zanatta (PL), que terá até 15 dias para responder. Entre os documentos aprovados, destacam-se dois pedidos apresentados pelo vereador Damião Brito (Rede), que demonstram preocupação com o abandono de patrimônios públicos históricos e de segurança.

Um dos requerimentos refere-se ao antigo prédio da cadeia pública de Araçatuba, situado na Rua General Glicério, a poucos metros da sede do Legislativo. Segundo o parlamentar, o imóvel se encontra em avançado estado de deterioração, comprometendo não apenas a preservação de um espaço com relevância histórica, mas também oferecendo risco iminente à população, com sinais visíveis de que o telhado pode desabar. Damião Brito quer saber a quem pertence o imóvel e quem é o responsável por sua manutenção.

Em outro requerimento, o vereador solicita informações sobre o prédio desativado que anteriormente abrigava uma base da Polícia Militar, no Bairro Engenheiro Taveira, localizado na Via Caram Rezek. O imóvel está fechado e passando por um acelerado processo de degradação. Damião quer saber quem detém a posse das chaves, se há algum plano da Prefeitura para reutilização do espaço e quem figura como titular nas contas de água e energia elétrica.