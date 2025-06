Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em frente ao PS

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de segunda-feira, 2, em Birigui. A prisão foi realizada pela Polícia Militar em frente ao Pronto-socorro Municipal, onde o suspeito estava com 16 porções de crack e R$ 300 em dinheiro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento no bairro Silvares, quando recebeu a denúncia de que um homem, autor de um furto ocorrido em Buritama no domingo, 1º, estaria em um carro parado em frente à unidade de saúde.

No local, os policiais localizaram o veículo informado e abordaram o homem, que estava acompanhado de seu filho pequeno. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, na vistoria do carro, foram encontradas 16 porções de crack escondidas debaixo do banco, além do dinheiro em espécie.