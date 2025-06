Araçatuba pode obrigar faixas elevadas em locais de risco

A Câmara de Araçatuba aprovou o projeto de lei nº 43/2025, que torna obrigatória a instalação de faixas elevadas para pedestres em locais de grande movimento, como escolas, hospitais, supermercados e shopping centers. A proposta, de autoria do vereador Damião Brito (Rede), segue agora para sanção do prefeito Lucas Zanatta (PL).

As faixas deverão ser niveladas com a calçada, construídas com material adequado ao tráfego e seguir as normas da Resolução nº 738/2018 do Contran. Brito destaca que são mais eficazes do que as pintadas no solo, pois obrigam os motoristas a reduzir a velocidade e aumentam a segurança dos pedestres.

O projeto também valoriza a acessibilidade, facilitando a travessia de cadeirantes. Uma emenda aprovada retira o prazo de 12 meses para a implantação.