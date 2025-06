Golpista usa nome e foto de advogado de Araçatuba em golpe

Um golpista tem usado o nome e a foto do advogado criminalista Daniel Madeira, de Araçatuba, para aplicar golpes de estelionato por meio do WhatsApp. O esquema foi descoberto após clientes entrarem em contato com o advogado para confirmar supostos pedidos de informações e documentos de processos em andamento.

Madeira registrou boletim de ocorrência na tarde desta terça-feira (3) e fez um alerta público para evitar que outras pessoas sejam enganadas.

"Qualquer mensagem pedindo documentos ou valores por aplicativo ou rede social é golpe. Meus clientes podem me procurar pessoalmente no escritório para confirmar qualquer informação", afirmou.