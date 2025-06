Novo radar começa a operar na rodovia Assis Chateaubriand

Os motoristas devem ficar atentos: o limite de velocidade no trecho é de 100 km/h para veículos leves e 80 km/h para os pesados.

Segundo a Eixo SP, concessionária responsável pela administração da via, o objetivo do equipamento é reforçar a segurança viária e inibir comportamentos de risco, como o excesso de velocidade.

A partir desta quarta-feira, 4, um novo radar de fiscalização eletrônica entra em funcionamento no km 425 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em ambos os sentidos, em Martinópolis .

A liberação para início da operação foi autorizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão estadual encarregado da fiscalização e aplicação de eventuais multas. A aprovação foi publicada no Diário Oficial do Estado na última terça-feira, 28.

A implantação do radar faz parte do contrato de concessão firmado entre a Eixo SP e o Governo do Estado de São Paulo.