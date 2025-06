Araçatuba cria comissão para acompanhar agentes de saúde

Entre as alterações mais significativas está a Emenda Constitucional n.º 120/2022, que reconheceu o vínculo desses agentes com o Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurou direitos importantes à categoria. Para os autores do projeto, a criação da comissão é fundamental para que o Legislativo municipal exerça plenamente seu papel fiscalizador e de apoio às políticas públicas locais.

A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, durante a 18ª sessão ordinária do ano, realizada na noite da última segunda-feira (2), a criação de uma Comissão Especial destinada a acompanhar de perto a aplicação e adequação da legislação referente aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) no município.

A Comissão Especial será composta por quatro vereadores e terá um prazo inicial de 180 dias, prorrogável por igual período, para a execução de suas atividades. Entre as atribuições previstas estão a promoção do diálogo com órgãos municipais competentes, especialmente a Secretaria Municipal de Saúde, a requisição de informações, a realização de visitas técnicas e a escuta dos próprios profissionais e de seus representantes sindicais. O objetivo central é traçar um diagnóstico preciso da situação atual em Araçatuba.

A articulação junto a órgãos regionais, estaduais e federais, como a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde, também está prevista. A expectativa é que essa articulação contribua para superar eventuais lacunas ou desafios operacionais na implementação das novas diretrizes e para garantir recursos e apoio técnico ao município.

Ao final do prazo de funcionamento, a Comissão Especial apresentará ao Plenário um relatório detalhado, contendo diagnóstico, sugestões e propostas concretas para o aperfeiçoamento das políticas públicas e a valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias. A iniciativa, vista como um passo importante para fortalecer a saúde básica no município, também busca abrir caminho para futuras ações que consolidem o papel desses profissionais no cuidado com a população local.