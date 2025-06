Tragédia em Promissão: menino de 3 anos morre após vigota cair

Enzo Rafael Rodrigues Moreira, de apenas 3 anos, morreu após ser atingido por uma viga de madeira que caiu dentro de sua residência, no município de Promissão, a cerca de 80 km de Araçatuba. O acidente ocorreu no último domingo, 1º.

De acordo com informações da polícia, Enzo foi encontrado desacordado pelo pai, que estava no quintal da casa quando ouviu o estrondo. O homem correu para dentro de casa e se deparou com a cena devastadora.

O garoto foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital Geral de Promissão, mas, apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no hospital.