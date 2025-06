Polícia investiga furto de cabeças de gado em propriedade rural

A Polícia Civil de Valparaíso está apurando o furto de 20 vacas da raça nelore, ocorrido em uma fazenda situada na Estrada Vila Dulce, na área rural do município. O crime teria ocorrido na manhã da última sexta-feira, 30, mas só foi divulgado na segunda, 2, quando o proprietário percebeu o sumiço dos animais durante uma contagem do rebanho.

Existe ainda a possibilidade de que algumas delas estivessem acompanhadas de bezerros no momento do crime.

O proprietário também relatou que, aproximadamente 20 dias antes do furto, uma parte de sua plantação de cana-de-açúcar foi danificada por animais que invadiram a área. Na ocasião, constatou-se que o arame da cerca havia sido cortado, facilitando o acesso do gado ao cultivo. O funcionário da fazenda negou ter deixado a propriedade vulnerável, mas a recuperação do rebanho naquela situação levou três dias.