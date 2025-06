Jovem escritor autista é homenageado por talento e solidariedade

Na noite da última segunda-feira, 2, a Câmara Municipal de Araçatuba prestou homenagem ao jovem escritor Fernando Furquim Corrêa, de 14 anos, com um Voto de Aplauso concedido em reconhecimento ao seu talento literário, espírito solidário e exemplo de superação. O requerimento foi aprovado por unanimidade durante a 18ª sessão ordinária do ano, por iniciativa do vereador Luís Boatto (Solidariedade).

Fernando, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) aos 9 anos, é aluno da Escola Estadual Manoel Bento da Cruz. Segundo o vereador, o estudante tem demonstrado um notável desenvolvimento pessoal e escolar, especialmente após sua participação no Projeto Nalla, que utiliza cães em terapias assistidas dentro da escola.

Inspirado pela vivência no projeto, Fernando escreveu seu primeiro livro, “As aventuras de Frida e Zoe”, e desde então, sua paixão pela escrita só cresceu. Hoje, conta com cinco obras publicadas pela editora Uiclap, sendo duas delas já traduzidas para inglês e espanhol.