Adolescente é apreendido após ser flagrado com moto furtada

A equipe seguiu as informações do menor e localizou a motocicleta, parcialmente escondida por papelões e com diversas peças quebradas. O emplacamento FDE-5F31 foi encontrado nas imediações e, ao ser consultado no sistema, confirmou o registro de furto datado de 26 de abril.

A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. Após a perícia, a motocicleta foi restituída ao proprietário. O adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência.

Após prestar esclarecimentos ao delegado plantonista, o menor infrator foi liberado ao responsável.