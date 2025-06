Furto de água em comércio de Araçatuba mobiliza Polícia Civil

A equipe técnica constatou que a ligação direta passava próximo ao hidrômetro e a uma árvore do local, a cerca de sete metros de distância do cavalete, caracterizando o furto de água. Diante dos indícios, a Polícia Civil de Araçatuba instaurou a ocorrência e solicitou perícia técnica no local para esclarecer os detalhes da infração.

O caso foi registrado como furto de água e segue sob investigação. A comerciante, que não teve o nome divulgado, foi orientada sobre as consequências legais do ato e acompanhou a finalização do registro no plantão policial.

Relembre

Na última semana a equipe da GS Inima Samar também flagrou um furto em uma residência de auto padrão, na ocasião o proprietário utilizava um imã para marcar valor menor do que o realmente consumido no local. A prática preocupa autoridades e reforça a necessidade de fiscalização constante para coibir a fraude e proteger o abastecimento público.