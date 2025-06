Frio dá lugar ao calor e Araçatuba pode ter até 31°C nesta semana

Após registrar as duas madrugadas mais frias do ano na semana passada, Araçatuba deve enfrentar uma elevação gradual das temperaturas ao longo desta semana, segundo previsão da agência Climatempo. Há 75% de probabilidade de chuva nesta segunda-feira, 2, e na terça-feira, 3, com acumulado estimado de até 10 mm. No entanto, essa precipitação não será suficiente para conter a subida nos termômetros, segundo a Climatempo.

De acordo com a previsão, as máximas podem atingir a marca dos 30°C a partir de quinta-feira, 5, com as mínimas subindo para cerca de 19°C no mesmo dia.

Já o IPMet, da Unesp de Bauru, também projeta um cenário de aquecimento a partir de quarta-feira, 4, com mínimas de 19°C e máximas de 31°C, mantendo o tempo estável até o final de semana.