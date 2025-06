Circulaê leva cultura e cidadania ao bairro Taveira

O bairro Engenheiro Taveira, em Araçatuba, viveu uma manhã de festa e integração com a estreia do projeto “Circulaê – Ação Territorial de Arte e Movimento”, neste domingo (1º). Cerca de 300 pessoas participaram do evento, que ocupou a Rua São Paulo com apresentações artísticas, atividades esportivas, feira de artesanato e serviços gratuitos. A iniciativa é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação.

A programação cultural começou com a apresentação da Escola Municipal de Dança, seguida de uma demonstração dos alunos do Projeto Brasileiro de Boxe, que destacaram a força transformadora do esporte. A Banda Municipal Bruno Zago animou o público com música de qualidade, enquanto o cantor Brunno Carvalho apresentou um repertório leve e envolvente.

Encerrando a parte cultural, o tradicional grupo de catira do Projeto Folclorear resgatou elementos do folclore brasileiro. Paralelamente, o público pôde visitar a exposição fotográfica do Museu Histórico Marechal Rondon, a feira de artesanato e a doação de livros organizada pela Biblioteca Municipal, fortalecendo o vínculo cultural com a comunidade.

Espaço para o Esporte e Cidadania