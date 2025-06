PM localiza e prende procurados em Araçatuba e Birigui

O final de semana foi marcado por operações bem-sucedidas da Polícia Militar em Araçatuba e Birigui, resultando na prisão de três homens que estavam com mandados judiciais em aberto.

No sábado (31), em Birigui, uma equipe da PM se deslocou até o bairro Monte Líbano com a missão de cumprir um mandado de prisão por roubo. O suspeito foi localizado em uma residência e encaminhado ao Distrito Policial, onde permanece detido.

Em Araçatuba, no bairro Porto Real, outro indivíduo foi abordado durante averiguações de rotina ainda no sábado. Após consulta no sistema, os policiais constataram que ele tinha um mandado de prisão pelo crime de ameaça. Ele também foi preso e levado à delegacia.