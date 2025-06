Homem é preso e adolescente apreendido por tráfico em Birigui

Um homem foi preso e um adolescente apreendido no último sábado (31), em Birigui, durante uma operação da Guarda Civil Municipal (GCM) na rua Isabel Fernandes Liranço, área conhecida por denúncias frequentes de tráfico de drogas. O flagrante revelou um esquema de venda de entorpecentes e, de forma inusitada, a posse de carne de capivara, espécie cuja caça é proibida por lei.

Segundo a GCM, a abordagem inicial ocorreu em frente à residência onde os dois indivíduos foram flagrados. O homem já possuía antecedentes relacionados ao tráfico, enquanto o adolescente não tinha histórico policial. Durante a ação, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos. Contudo, no quintal da casa, um terceiro homem foi localizado. Ele declarou ser usuário de entorpecentes e que havia pago por droga via Pix, aguardando apenas a entrega.

Diante da confissão, os agentes entraram na casa e encontraram, sobre uma cama de solteiro, uma pochete contendo duas pedras brutas com características de cocaína, R$ 524,30 em dinheiro e uma nota de R$ 5,00 rasgada ao meio. Em uma escrivaninha, também foram localizadas duas balanças de precisão, três pinos de cocaína e anotações de venda de crack e cocaína.