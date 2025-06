Briga por folhas de árvore vira caso de injúria em Araçatuba

O vizinho, incomodado com as folhas que o vento levava para a frente de sua casa, passou a varrê-las e devolvê-las para a calçada do dono da árvore. O idoso contou que, além disso, chegou a ser chamado de “folgado” pelo vizinho.

Um desentendimento por conta de folhas de árvore na calçada terminou em caso de polícia no bairro Esplanada, em Araçatuba . No último sábado (31), um homem de 67 anos compareceu à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para registrar um boletim de ocorrência por injúria contra seu vizinho e familiares.

No entanto, a situação ficou ainda mais grave no último dia 11 de maio, quando os filhos do vizinho passaram a ofendê-lo com insultos como “vagabundo”, “pilantra”, “sem-vergonha” e “safado”. O homem afirmou que sempre limpa a calçada e que a árvore está doente, tendo inclusive solicitado sua remoção ao Atende Fácil, mas sem retorno até o momento.

Diante das ofensas, ele decidiu registrar ocorrência de injúria e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o vizinho e os filhos dele. O morador também afirmou que buscará providências junto à Prefeitura para a remoção da árvore e recorrerá à Defensoria Pública para outras medidas cabíveis. O caso foi registrado como injúria, conforme o artigo 140 do Código Penal.