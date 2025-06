Homem morre atropelado ao tentar ajudar em reboque de caminhão

Diante da situação, foi decidido tentar dar um “tranco” no caminhão. Para isso, os freios do Ford Cargo foram liberados e uma corda de nylon foi amarrada para conectar os dois veículos, que estavam separados por cerca de seis metros. Miro foi encarregado de observar a corda e sinalizar o momento de acelerar.

Segundo informações prestadas à polícia, o motorista do caminhão que provocou o acidente havia ido ao bairro para descarregar blocos de construção. Ao término do trabalho, o veículo apresentou problemas técnicos no motor de partida. Um mecânico chegou a ser acionado, mas informou que a manutenção só seria possível com a remoção do componente.

Argemiro Aparecido Henrique, de 52 anos, conhecido como “Miro”, morreu na noite do último sábado (31), em Araçatuba , no bairro Sylvio Venturolli. Ele foi atropelado por um caminhão Ford Cargo que estava sendo rebocado por outro caminhão, pertencente a um conhecido da vítima.

Durante a tentativa de partida, a corda teria se rompido e o caminhão que era rebocado ganhou velocidade maior do que o da frente. Como os freios estavam liberados, o motorista do caminhão rebocado tentou desviar para evitar a colisão. Miro, que estava entre os dois caminhões, saiu para o mesmo lado da manobra, escorregou no asfalto e acabou sendo atropelado pelas rodas dianteiras, do lado do motorista.

O SAMU foi acionado e constatou a morte no local. O teste do bafômetro no motorista deu negativo para ingestão de álcool. Após a perícia, o motorista foi liberado, e o corpo de Miro foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), sendo posteriormente liberado para a família.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes como homicídio culposo na condução de veículo automotor, quando não há intenção de matar.