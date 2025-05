Mulher denuncia ameaça por telefone e ligação com homicídio

Uma mulher de 54 anos, moradora do bairro Antonio Pagan, em Araçatuba, registrou um boletim de ocorrência por ameaça após receber ligações telefônicas de número privado na última quinta-feira, 29, por volta das 11h50. A vítima relatou ter sido intimidada por um indivíduo que alegava envolvimento com uma facção criminosa e mencionava um homicídio ocorrido naquela madrugada.

Segundo a mulher, o autor da ligação demonstrou conhecimento de seus dados pessoais e a acusou de colaborar com as investigações do assassinato de um jovem de 23 anos, ocorrido na Rua José Machado Garcia.

Durante a conversa, o suspeito insinuou que, caso estivesse “caguetando” sobre o caso, sua casa seria incendiada.